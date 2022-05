John Barnes, lenda do Liverpool, lançou um duro ataque a Cristiano Ronaldo, considerando que o internacional português teve um impacto negativo no balneário do Manchester United e manifestando a convicção que a equipa de Old Trafford podia ter feito uma época melhor sem o avançado.

Cristiano Ronaldo fechou a temporada com dezoito golos na Premier League, o que fazem dele o melhor marcador do United e o terceiro melhor marcado da liga inglesa. Além disso, o Manchester United nunca conseguiu vencer um jogo sem o avançado de 37 anos no ataque.

Apesar de tudo, Barnes considera que Cristiano Ronaldo tem uma influência negativa, não visível, na equipa. «Ele provoca desunião e desarmonia. Quando a bola não chega a ele, ele atira as mãos ao ar…isso é um grande exemplo, não é?», começa por dizer o antigo jogador no decorrer de um podcast do jornal The Mirror.

«A harmonia no Manchester United é um problema e quem provoca essa desarmonia? Ele anda por ali como se o problema fosse dos outros, como quem diz “eu faço o meu trabalho”. Não é esse o papel de um líder – isso é o que faz uma pessoa que só pensa em si. Os adeptos adoram-no, mas quando as coisas não correm bem, ele dá a entender que a culpa não é dele. Uma equipa não é isso», prosseguiu.

Barnes reconhece que os números do português até são positivos, mas também diz que não ajudam muito a equipa. «Sabemos que o Ronaldo esteve bem a nível individual, mas não era preferível ele não ter marcado vinte golos e o United ter ficado uns lugares mais acima?», perguntou.

Cristiano Ronaldo é acusado de não ajudar a pressionar os adversários e John Barnes considera ainda que o português «abafa» outros jogadores na equipa. «O Marcus Rashford podia ter feito uma época melhor, o Bruno Fernandes podia ter feito uma época melhor e o Jadon Sancho também. No entanto, contrataram Ronaldo, a culpa é deles», atirou ainda.

Erik tem Hag, o novo treinador do United, já anunciou que conta com os «golos» de Cristiano Ronaldo para a próxima época, mas Barnes considera, mais uma vez, que o treinador neerlandês estaria melhor sem o português. «O United seria uma equipa melhor sem o Ronaldo? Eu acho que sim. Pensam que será melhor se o Ronaldo ficar na próxima temporada? Impossível», destacou ainda o antigo internacional inglês.