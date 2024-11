Rodrigo Bentancur, internacional uruguaio do Tottenham, foi punido com sete jogos de castigo na Premier League, devido a um comentário, de teor racista, dirigido ao companheiro de equipa Son Heung-min. O jogador diz que foi apenas uma «piada de mau gosto», mas não escapou à mão pesada do futebol inglês, implacável em relação ao racismo.

A polémica declaração foi feita no Uruguai num programa de televisão quando Rodrigo Bentancur se referiu ao sul-coreano Son Heung-min. «A camisola do Sonny? Podia ser a do primo, eles são todos iguais», atirou.

Uma frase que levantou polémica face aos regulamentos do futebol inglês que não permitem comentários de teor ofensivos com referências explícitas à nacionalidade, raça ou origem étnica. O internacional uruguaio pediu desculpa ao companheiro de equipa, garantindo que não teve a intenção de «dizer algo ofensivo» e assumiu que foi uma «piada de mau gosto».

«Rodrigo Bentancur nega a acusação, mas a comissão independente considera que esta ficou provada e, após a audição do jogador, decidiu aplicar a consequente penalização», refere a federação inglesa numa nota.

Além dos sete jogos de castigo, Bentancur foi condenado a pagar uma multa de 100 mil libras [quase 120 mil euros].

O castigo não se aplica aos jogos da Liga Europa, mas o jogador dos Spurs vai falhar, entre outros, os jogos com o Manchester City, Liverpool e Chelsea, além do jogo dos quartos de final da Taça da Liga frente ao Manchester United. O regresso aos relvados, na Premier League, só poderá acontecer depois do Natal, a 26 de dezembro.