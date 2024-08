Três jogos, três vitórias.



O Manchester City foi a Londres derrotar o West Ham por 3-1, numa partida da terceira jornada da Premier League, e é líder isolado à condição.



Em Londres, o «show» foi de Erling Haaland. O norueguês abriu o marcador aos dez minutos depois de uma assistência de Bernardo Silva - recuperou a bola sobre Paquetá.



A vantagem dos «citizens» durou nove minutos: Bowen livrou-se de Gvardiol e cruzou para um desvio infeliz de Rúben Dias para a própria baliza.

Mas a tarde era toda de Haaland. O «bombardeiro» nórdico recolocou o City em vantagem aos 30 minutos com um pontapé forte de pé esquerdo na área.



Guardiola foi trocando alguns jogadores e aos 72 minutos lançou Matheus Nunes. O internacional português acabaria por ser decisivo nas contas finais da partida ao assistir Haaland para o hat-trick de Haaland aos 84 minutos.



Um ponto para Marco Silva e outro para NES



Por sua vez, Notthingham Forest, de Nuno Espírito Santo, e o Fulham, de Marco Silva, empataram a um golo diante do Wolverhampton e Ipswich Town, respetivamente.

No City Ground, o treinador português lançou Jota Silva no tempo de descontos do encontro, numa altura em que o resultado estava feito, por culpa do tento do neozelandês Wood, aos dez minutos, para o Forest, que consentiu um ‘tiro’ do meio da rua do francês Bellegarde, dois minutos depois.

Nos «lobos», Semedo e Toti Gomes foram titulares, com Gonçalo Guedes a entrar aos 75 minutos e Rodrigo Gomes a ver todo o jogo do banco.

O mesmo desfecho verificou-se no duelo entre o Ipswich Town e o Fulham, com os dois golos a acontecerem igualmente no primeiro tempo. Liam Delap colocou o emblema recém-promovido na frente, aos 15 minutos, antes do espanhol Traoré (32) marcar para os «cottagers».

Ao fim de três jogos, o Forest é oitavo colocado, com cinco pontos, os mesmos do Bournemouth (sétimo), enquanto o Fulham é 11.º, com quatro, juntamente com Tottenham (nono) e Newcastle (10.º), ambos com um jogo por disputar.



Nota para a reviravolta incrível do Bournemouth em Goodison Park. O Everton vencia por 2-0 nos minutos finais quando permitiu aos «cherries» a reviravolta com golos de Semenyo, Cook e Sinisterra num espaço de nove minutos - Beto entrou perto do minuto 90 na equipa dos «toffees».

O Bournemouth estava a perder 2-0 aos 86' e acabou por ainda ganhar o jogo 🔥 #DAZNPremier pic.twitter.com/Q7twuJNrtd — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 31, 2024

Com Ricardo Pereira no banco de suplentes, o Leicester continua sem vencer na Premier League e acabou derrotado na receção ao Aston Villa (1-2), enquanto o Brentford bateu em casa o Southampton (3-1), graças ao bis de Mbeumo e um golo de Wissa.

Nos «saints», o português Mateus Fernandes foi opção ao intervalo enquanto Fábio Carvalho entrou em campo no lado anfitrião aos 82 minutos.