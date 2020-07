Com o fim da Premier League, são já conhecidas as três equipas que desceram de divisão ao Championship: o Norwich, que estava já condenado há várias jornadas, o Watford e o Bournemouth, cuja sorte foi conhecida no último dia.

Quanto aos cherries, que até vinham fazendo boas épocas sob a tutela de Eddie Howe, acabaram por descer fruto do empate do Aston Villa em casa do West Ham. O Bournemouth, apesar da vitória forasteira frente ao Everton acabou com 34 pontos, menos um que os Villans.

O motivo da discórdia prende-se agora com um jogo que data de 17 de junho. Aston Villa e Sheffield, defrontaram-se e o jogo acabou empatado a zeros, depois de uma decisão errada do sistema de baliza, que não validou um golo ao Sheffield após a bola ter transposto a linha de golo na totalidade. Segundo o Bournemouth, este golo dava a vitória ao Sheffield, o que tirava um ponto ao Aston Villa, suficiente para a equipa se manter na divisão por ter vantagem no segundo critério de desempate das equipas, a diferença de golos.

No final do jogo, a empresa da tecnologia da linha de golo emitiu um comunicado a pedir desculpa pelo sucedido. «Sete câmaras localizadas na bancada à volta da baliza estavam obstruídas pelo guarda-redes, pelos defesas e pelo poste», apresentou a empresa como justificação.

Agora, o Bournemouth planeia apresentar o caso à Liga ainda esta semana, para discutir a possibilidade de conseguir uma ação compensatória contra o Olho de Falcão, cujo erro pode ter sido determinante na luta pela permanência desta edição da Premier League.