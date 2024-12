No último jogo do Boxing Day, o Liverpool recebeu e bateu o Leicester por 3-1.

Em Anfield, e com muito nevoeiro à mistura, os foxes começaram melhor e logo aos seis minutos o ganês Jordan Ayew abriu o marcador depois de um excelente trabalho sobre Robertson.

A reação dos comandados de Slot demorou a chegar e apenas no final da primeira parte, por intermédio de Gakpo (45m+1), com um excelente remate em arco deixou tudo empatado ao intervalo.

Na segunda parte o domínio dos reds acentuou-se. Logo aos 49 minutos Curtis Jones aumentou a vantagem e já perto do fim, Salah (82m) registou o seu nome na lista dos marcadores.

Com este triunfo, o Liverpool mantém-se no primeiro lugar da classificação, com 42 pontos conquistados. O Leicester cai para a zona de despromoção, no 18.º posto com 14 pontos.