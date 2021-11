O Manchester United perdeu em casa contra o vizinho City (0-2) e Bruno Fernandes não escapou à mediania - tal como Cristiano Ronaldo, de resto.



No final da partida de Old Trafford, o internacional português não escondeu frustração pela diferença de «nível» entre as equipas.



«É difícil falar a quente, mas não fomos suficientemente bons. Se não fosse o De Gea teríamos sofrido mais golos. Temos de mudar. Isto já aconteceu demasiadas vezes e só estamos no início da época», desabafou o médio do Manchester United numa entrevista rápida após o dérbi.



«Temos de falar menos e fazer mais. Temos de ser melhores. O City provou que não estamos ao mesmo nível.»



Enquanto asumia uma postura crítica em relação à própria equipa, Bruno Fernandes era também criticado. Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, não o poupou.



«Vejam o que o [Bruno] Fernandes fez no primeiro golo. Isto é uma piada, não pode ser. Ele quase que pergunta ao adversário: 'Não queres cruzar a bola aqui? Não te vou pressionar'», disse nos estúdios da Sky Sports.



Souness diz que Bruno cometeu um erro ao não fazer uma «pressão simples, mas fundamental». «Tens de evitar o cruzamento e impedir que os teus colegas no meio sejam sujeitos a essa bola.»