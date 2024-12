Esta quinta-feira, o Wolverhampton de Vítor Pereira voltou a sorrir, depois de receber e vencer o Man. United de Ruben Amorim, por 2-0, na 18.ª jornada da Premier League.

Em pleno Boxing Day, este foi o jogo do dia com mais portugueses em ação: dois no lado do Manchester United, Dalot e Bruno Fernandes, e seis no lado do Wolves, José Sá, Toti Gomes, Gonçalo Guedes, Nélson Semedo, Rodrigo Gomes e Carlos Forbs (banco).

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Relativamente ao jogo, a primeira parte foi algo cinzenta, com poucas oportunidades e um Manchester United muito apático. O Wolverhampton foi tentando a sorte, mas Onana salvou a equipa de Old Trafford.

Já a segunda parte começou ligada à corrente e com pouco mais de um minuto de jogo, o capitão Bruno Fernandes pisou o compatriota Nélson Semedo e recebeu o segundo cartão amarelo, confirmando a terceira expulsão na temporada.

Logo de seguida, Jorgen Strand Larsen abriu o marcador, mas viu a bandeirola levantada por fora de jogo, após passe de Nélson Semedo.

No entanto, com mais uma unidade em campo, o Wolves foi criando mais pressão e chegou mesmo ao golo aos 58 minutos, autoria de Matheus Cunha, que de canto direto enganou Onana e fez o primeiro golo da partida.

O jogo foi arrastando-se e o Wolves foi controlando, chegando mesmo ao segundo aos 90+9, com Matheus Cunha a isolar-se na frente e a servir Hwang, que não vacilou e colocou a bola no fundo das redes.

Com este resultado, o Wolves, a pior defesa da Premier League, com 40 golos sofridos, confirmou o segundo jogo sem sofrer golos. De referir que desde janeiro de 2024 que não conseguiam estar dois jogos consecutivos sem sofrer, a última vez havia sido na vitória contra o Everton (3-0) e posterior empate com o Brighton (0-0).

Naquela que foi a segunda partida no comando do Wolverhampton, Vítor Pereira soma a segunda vitória consecutiva e sorri no 17.º lugar, com 15 pontos. O Manchester United mantém a crise, soma a terceira derrota seguida e está em 14.º, com 22.