O Manchester United goleou o Chelsea por 4-1, na quinta-feira à noite, no jogo que garantiu à equipa de Old Trafford a presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Bruno Fernandes marcou o terceiro golo dos Red Devils, na conversão de uma grande penalidade e, nos festejos, acabou por desentender-se com o ex-benfiquista Enzo Fernández. Um incidente desvalorizado pelo antigo jogador do Sporting, mais a frio, no final do jogo.

«Só festejei o golo. Estava um pouco frustrado por não ter conseguido marcar antes. Tive uma grande oportunidade que tinha falhado e estava um pouco frustrado. Apenas isso», destacou o internacional português no final do jogo aos microfones da Sky Sports.

Mais importante, para Bruno Fernandes, foi a vitória que garante que o United já não cai dos quatro primeiros lugares da Premier League. «É aceitável. Não é perfeito porque queríamos mais, mas pelo que fizemos esta época, é perfeito. Conseguimos conquistar um troféu [Taça da Liga inglesa], algo que se tornou num objetivo quando percebemos que não íamos vencer a Premier League. Agora queremos acabar bem o campeonato e conquistar também a Taça de Inglaterra», destacou ainda Bruno Fernandes.

Veja o que se passou entre Bruno e Enzo: