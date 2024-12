Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, não poupou elogios a Amad Diallo, o autor do golo que permitiu ao Manchester United de Ruben Amorim bater o vizinho City (2-1), em pleno Estádio Etihad, com um grande golo a um minuto do final do jogo. O internacional português explicou ainda como controlou os nervos no momento do penálti que permitiu o empate, logo depois de ter desperdiçado uma oportunidade flagrante para a equipa de Old Trafford.

Em declarações à Sky Sports, logo após o final do dérbi, o capitão do United diz que o que Diallo mostrou foi apenas uma amostra do que o avançado costa-marfinense pode proporcionar à equipa de Ruben Amorim.

«Ele tem estado muito bem, tem feito grandes coisas e tem ainda muito para mostrar. Hoje voltou a mostrar que está sempre vivo. Foi por isso que conquistou o penálti, é por isso que marcou o golo. Ele tem sido brilhante. Quando estão assim, é imparável», referiu o internacional português.

Bruno Fernandes elogia o companheiro de equipa, de 22 anos, mas pede-lhe que jogue desta forma com maior regularidade. «Só quero que ele continue a trabalhar, é isso que ele tem feito. Foi fantástico o que fez hoje, mas tenho a certeza de que ele pode fazer isto todas as semanas. Queremos isto semana após semana. Ele agora está a ter oportunidades porque as merece», acrescentou.

O jogador português também esteve em particular destaque no dérbi. Marcou o penálti que permitiu o empate, logo depois de ter desperdiçado uma das melhores oportunidades do United. «Foi uma grande oportunidade quando o resultado estava ainda em 1-0. Tentei apenas levantar a bola sobre o Ederson. O penálti é um momento de nervos. Estou preparado para me acalmar nestes grandes momentos», destacou.

A equipa começa a adaptar-se às ideias de Ruben Amorim. «É um processo, sabemos o que ele exige, o que ele pretende de nós. Aconteça o que acontecer, temos de nos agarrar ao que temos de fazer», comentou ainda Bruno Fernandes.