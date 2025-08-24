O Man. United de Ruben Amorim continua sem saber o que é vencer nesta edição da Premier League. Os «red devils» empataram este domingo frente ao Fulham de Marco Silva por 1-1.

Matheus Cunha atirou ao poste logo aos três minutos Bruno Fernandes, que foi titular, e o capitão do Man. United teve nos pés o primeiro golo no encontro.

Mbeumo sofreu falta na área de Bassey e o VAR acabou por confirmar uma grande penalidade. O jogador português assumiu a marcação, mas acabou por rematar diretamente para a bancada, muito por cima da baliza.

Na segunda parte, o Man. United continuou por cima do encontro e chegou ao golo depois do cabeceamento de Lenny Yoro (58m) a meias com Rodrigo Muniz, com o golo a ser mesmo atribuído ao avançado do Fulham.

Marco Silva fez entrar Jiménez (ex-Benfica) e Smith Rowe, e o avançado inglês (ex-Arsenal) precisou apenas de dois minutos para fazer a diferença. Perda de bola de Dalot, Alex Iwobi cruza para Smith Rowe e o jogador de 25 anos tocou para o fundo das redes de Bayindir.

O jogo terminou mesmo empatado e o Man. United segue na 16.ª posição com uma derrota e um empate, já o Fulham soma a segunda igualdade consecutiva e está no 13.ª posto.