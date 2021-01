Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro do Manchester United, confessou que está impressionado com as exibições de Bruno Fernandes desde que o antigo jogador do Sporting chegou a Old Trafford.

«Sempre disse que um jogador sozinho não podia mudar uma equipa. Estava errado», começa por dizer o antigo goleador.

«Desde sua chegada, Bruno Fernandes tem apoiado a equipa com suas exibições individuais. Ele faz passes decisivos, ele marca golos. Ele sabe o que fazer para jogar um bom futebol», acrescentou de seguida o antigo internacional búlgaro que passou pelo United de 2008 a 2012.