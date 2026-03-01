Bruno Fernandes foi o destaque do triunfo do Manchester United frente ao Crystal Palace por 2-1, com direito a uma reviravolta. O internacional português marcou um golo e assistiu Benjamin Sesko para o tento decisivo.

«Sabe a um grande resultado, estivemos em desvantagem e tivemos de mostrar caráter. Fomos um pouco lentos com bola, mas são três pontos importantes e esse é o objetivo», afirmou à Sky Sports no final do encontro.

Sobre o momento do avançado esloveno, Bruno Fernandes destacou a ambição e a ética de trabalho de Sesko, sublinhando que o grupo está empenhado em ajudá-lo a evoluir.

«É um jogador muito bom, queríamos dar-lhe confiança. É um miúdo que quer melhorar. Nunca fica satisfeito apenas com um golo. Tem muita noção de que precisa de marcar todas as semanas por este clube. Espero que marque mais golos até ao final da época», referiu.

O capitão dos «red devils» abordou ainda a luta pelos lugares cimeiros da tabela, mantendo um discurso prudente e focado na consistência.

«Ainda há muitos jogos por disputar e é importante não sentirmos que já estamos onde queremos estar. Precisamos de somar o maior número de pontos possível», concluiu.