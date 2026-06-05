Bruno Fernandes está entre os seis finalistas ao prémio de Jogador do Ano promovido pela Associação de Futebolistas Profissionais de Inglaterra (PFA), distinção considerada uma das mais prestigiadas do futebol inglês por ser atribuída através da votação dos próprios jogadores.

O capitão do Manchester United surge na lista final ao lado de Rayan Cherki, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, David Raya e Declan Rice.

A PFA revelou esta quinta-feira os seis mais votados pelos jogadores da Premier League, sendo que o vencedor será conhecido a 25 de agosto, durante a 53.ª edição da cerimónia anual dos prémios da associação, em Manchester.

A nomeação reforça uma época de enorme reconhecimento individual para Bruno Fernandes. O médio português já conquistou o prémio Sir Matt Busby de Jogador do Ano do Manchester United, foi distinguido pelos companheiros de equipa como melhor jogador da temporada e arrecadou ainda os galardões de melhor futebolista da Premier League e da Associação de Jornalistas Desportivos de Inglaterra.