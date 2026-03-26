Bruno Fernandes está entre os nomeados para o prémio de melhor jogador de março da Premier League.

O internacional português surge numa lista que inclui ainda os nomes de James Garner (Everton), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Newcastle), Alex Iwobi (Fulham), David Raya (Arsenal) and Danny Welback (Brighton), sendo o vencedor decidido através da combinação dos votos dos adeptos e de um painel de especialistas.

O médio do Manchester United esteve em destaque ao longo do mês, somando quatro jogos com participação direta em golos: marcou dois e assistiu em quatro ocasiões.

Com estas assistências, Bruno Fernandes atingiu as 16 na presente temporada, estabelecendo um novo recorde dos red devils numa só edição da Premier League, ultrapassando as 15 de David Beckham em 1999/2000.

O português está agora a apenas quatro passes para golo de igualar o máximo histórico da competição, partilhado por Thierry Henry (2002/03) e Kevin De Bruyne (2019/20).