O Manchester United voltou a suar para conseguir um triunfo na Liga inglesa, desta vez sobre o Ipswich Town por 3-2. Bruno Fernandes foi eleito o homem do jogo depois de assistir para o golo da vitória de Harry Maguire.

No final do encontro, o internacional português foi questionado acerca da falta de confiança dos jogadores e reconheceu que as coisas nem «sempre estão a funcionar».

«Temos de nos manter fiéis àquilo que temos treinado, tentar fazer o que é suposto fazermos. Podemos sentir nalguns momentos que não está a funcionar, mas por alguma razão é que o treinador quer que façamos isto. E se ele quer que façamos isto, é porque a equipa técnica vê muitos jogos e prepara os encontros», disse Bruno Fernandes em declarações à TNT Sports.

«Nós temos uma grande equipa técnica, não só os que vieram com ele mas ainda os que já cá estavam. Temos grandes pessoas por detrás da equipa para trabalhar nesses aspetos, portanto se eles preparam de forma correta, nós só temos que mostrá-lo no campo. Temos de ter mais confiança e ser mais corajosos para mostrar as nossas qualidades», concluiu.

O capitão do Manchester United conta com 39 partidas pelos «red devils», tendo faturado por 10 vezes e feito 13 assistências. O Man. United está na 14.ª posição da Liga inglesa com 33 pontos.