Bruno Fernandes marcou um golo e foi eleito o melhor em campo no triunfo do Manchester United, em Old Trafford, sobre o Tottenham (2-0), num jogo em que Cristiano Ronaldo não saiu do banco. No final do jogo, o internacional português não escondeu a sua satisfação, dizendo que a equipa precisa de conseguir conciliar mais vezes os resultados às boas exibições.

«Estamos todos satisfeitos, foi uma grande exibição, um jogo perfeito. Temos de continuar assim, temos de perceber que estamos num processo e, ganhando ou perdendo, temos de manter o foco e seguir em frente», começou por destacar em declarações à BBC.

O médio português defende que a equipa já estava a jogar bem, mas não estava a conseguir bons resultados. «Já tivemos outras boas exibições, frente ao Newcastle fizemos um grande jogo, controlámos a partida, mas não conseguimos o resultado. Hoje foi tudo melhor porque, além da boa exibição, conseguimos o resultado. Precisamos mais disto», acrescentou.

Fred abriu o marcador e Bruno Fernandes confirmou o triunfo, mas Rashford voltou a ficar em branco. «Sabemos da qualidade que temos na frente, sabemos que podemos ser perigosos, se tivermos possibilidades de rematar, temos de acreditar que podemos marcar. O Marcus Rashford não marcou hoje, mas fez muito no jogo. O Jadon Sancho também e esteve na origem do golo do Fred», comentou ainda.