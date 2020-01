Bruno Fernandes deu uma longa entrevista ao canal de televisão do Manchester United [MUTV] em que fala sobre as suas referências, conta a forma como cresceu no futebol e revela as suas expetativas para a nova aventura na Premier League. O antigo capitão do Sporting fala em Rui Costa e Cristiano Ronaldo, mas também em Nani e João Moutinho.

[Primeiras sensações?]

- Estou muito contente por estar aqui. É uma honra para mim representar este clube, é um sonho tornado realidade.

[Sonho antigo de jogar na Premier League?]

- Já tinha o sonho de jogar na Premier League e, felizmente, também sonhava jogar pelo United.

[Equipa jovem, também só tens 25 anos. Expetativas?]

- Estou muito empolgado. Quero ajudar toda a gente e aprender com os mais experientes.

[Primeiro contato com Solksjaer]

- Foi uma boa reunião. Ele tem um passado neste clube e estou mesmo feliz por poder treinar com ele.

[Adeptos ansiosos pela tua contratação. Estás ansioso por jogar por eles?]

- Estou mesmo empolgado. Quero jogar, quero poder jogar o mais rápido possível e dar o meu melhor.

[Como descreves o teu estilo? Alguns treinadores compararam-te com Rui Costa]

- Há uma grande diferença com o Rui Costa, ele teve uma grande carreira. Eu quero ser melhor, é difícil, mas o meu sonho é ser melhor todos os dias e espero que os adeptos do United gostem do meu estilo.

[É uma grande mudança para ti e para a tua família. Como estão a reagir?]

- Estão felizes por mim. Eles sabem que era o meu sonho e querem partilhá-lo comigo. Espero que sejam felizes aqui.

[Costumas acompanhar o futebol inglês? Quais as memórias de infância?]

- Vi muitos jogos em Portugal e acompanhei mais o United quando o Cristiano Ronaldo estava lá. É um grande jogador e via-o como um ídolo, queria estar na forma que ele mostrava.

[É óbvio que essa comparação com Ronaldo vai ser feita. Lembras-te quando ele veio para o United?]

- Lembro-me. O Sporting fez um jogo particular contra o Manchester United, ele jogou muito bem, como faz sempre, e os adeptos ficaram empolgados com a sua contratação. Agora quero escrever a minha história, que será diferente da do Cristiano porque ele é o melhor do mundo. Ele jogou quinze anos ao mais alto nível e isso é muito difícil, mas quero dar o meu melhor para deixar o meu nome na história do United.

[O Cristiano já te falou do United?]

- Sim, já falei sobre o United com o Cristiano. Ele só diz coisas boas sobre o clube. Ele diz que começou a viver o sonho dele aqui e foi aqui que começou a destacar-se como grande jogador. Penso que ele ficou contente com a minha transferência e o Ole [Solskjaer] também falou com ele sobre mim e ele só lhe disse coisas boas. O Cristiano joga comigo na seleção e conhece-me bem. Quero seguir as pisadas dele.

[Nos últimos anos também jogaste com o Nani quando ele voltou ao Sporting]

- Tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores que já fizeram grandes feitos na Premier League e noutros campeonatos, gosto sempre de aprender com eles e Nani não foi exceção. Mandou-me uma mensagem noutro dia e disse-me que estava muito contente coma minha transferência.

[O Bernardo Silva também joga aqui em Manchester. Já falaste com ele?]

- Sim, mandou-me uma mensagem na quarta-feira e disse-me que tinha sorte porque já não ia jogar contra ele [risos]. Disse-lhe que ele é que tinha sorte, porque se jogasse contra ele, ia castigá-lo.

[Quais as diferenças entre a Premier League a liga portuguesa? E a Série A, onde também jogaste?]

- É diferente. Em Portugal, a maior parte dos jogadores passam pelas academias, mostram o talento e vão para outros países para grandes clubes. Estás sempre à espera de uma grande transferência quando jogas em Portugal. Em Itália aprendi muito porque os treinadores focam-se muito nas táticas. Acho que quando jogar nas Série A ficas preparado para jogar em qualquer lado.

[Foste para Itália antes dos 18 anos. Até que ponto isso contribuiu para seres o jogador que és?]

- Muito, porque obrigou-me a crescer mais depressa e tive-o de fazer sozinho. Tive o apoio da minha família e da minha mulher. Sempre que ela podia estar presente, ela estava lá a apoiar-me, a minha família também. Também cresci muito como pessoa em Itália. Vivia sozinho e tens de começar a aprender a fazer as coisas como os adultos. Foi muito importante ter ido para Itália.

[Voltaste a Portugal em 2017, conseguiste grandes números no Sporting e passaste a ser uma das grandes referências da Europa. O que te levou a dar esse salto?]

- Quando mudas para um grande clube como o Sporting, tens de dar o teu melhor, tens de dar mais, tens de trabalhar mais para os teus números também crescerem. Quando jogas num grande clube, também tens melhores jogadores ao teu lado e isso torna tudo mais fácil. Penso que fiz um bom trabalho no Sporting, os treinadores também me ajudaram muito, os meus colegas também me apoiaram muito, nos bons e nos maus momentos. Eles são uma das razões para estar agora aqui.

[Não marcas só golos, também fazes assistências. Dá-te o mesmo prazer?]

- Penso que é igual. Ficas contente quando a tua equipa ganha e se a tua equipa marca está mais próximo de vencer. Portanto, penso que é igual. Claro que todos os jogadores gostam de marcar, é parte mais importante do jogo, marcar golos e vencer jogos. Para mim é indiferente, entre marcar e assistir, não escolho. Se puder fazer uma delas ou as duas, melhor, mas o mais importante é a equipa vencer.

[Estás ansioso por jogar em Old Trafford diante dos adeptos do United?]

- É o sonho. O meu sonho é chegar a Old Trafford e ter a possibilidade de jogar diante dos nossos adeptos. Estou mesmo ansioso por essa possibilidade.

[Vais jogar com o número 18. Que significado tem para ti?]

- Há várias razões para o número 18. É um número que gosto. Nos últimos três anos joguei com o número 8 porque era o número que o meu pai usou quando foi jogador e também faço anos num dia 8. O número 18 também é o dia dos anos da minha mulher e outra razão é que, quando era pequeno, vi o Paul Scholes jogar e agora ter esta camisola com o mesmo número de um jogador tão fantástico é muito bom. Sei também que vou ter muita responsabilidade.

[Como é que devemos pronunciar o teu nome?]

- Não tem importância, é indiferente. O que é importante é que o digam muitas vezes no estádio, isso quererá dizer que marquei e ou fiz assistências [risos]. O meu nome é Bruno, Fernandes talvez seja mais complicado para quem não é português. Quando vivi em Itália, ninguém dizia Fernandes na forma correta, mas tudo bem. Bruno chega.

[O United vai defrontar o Wolverhampton que tem muitos portugueses, incluindo o João Moutinho. Foi um ídolo para ti?]

- Sim, era um dos jogadores que acompanhava porque gosto do estilo dele. Desde miúdo que o seguia, era um dos melhores jogadores em Portugal. Seguia-o a ele como seguia outros ídolos. Se tirares um bocadinho do João, m bocadinho do Cristiano, um bocadinho do Nani e outros jogadores, podes ser melhor.

[A nível pessoal, quais as tuas ambições? O que espera alcançar?]

- Quero ganhar. Só quero ganhar. Vivo para vencer e quero vencer todos os jogos.

[Para acabar, uma mensagem para os adeptos do United?]

- A minha mensagem é que estou aqui para ajudar e espero que possamos celebrar muito juntos.