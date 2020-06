O futebol em Inglaterra parou três meses, mas voltou tal e qual como quando tinha sido interrompido: com Bruno Fernandes decisivo para o Manchester United.

Nesta sexta-feira, num jogo muito importante para as contas do apuramento para as competições europeias, o Tottenham, de Mourinho, precisava de vencer para encurtar a distância de quatro pontos para o United, último com vaga europeia.

E o jogo até começou de feição para a equipa do treinador setubalense. Depois de um início mais forte dos red devils, numa transição rápida, Bergwijn inaugurou o marcador para os spurs, aos 27 minutos.

O golo e a vantagem fizeram bem ao Tottenham, que passou a controlar o jogo sem grandes sobressaltos.

Na segunda parte, o United pressionou, mas só depois da entrada de Paul Pogba em jogo, aos 63m, é que começou a encostar o adversário à sua área, quando Gedson também já tinha sido lançado em jogo.

Com Bruno Fernandes muito interventivo na partida – foi provavelmente o melhor em campo -, o entendimento com Pogba, na primeira vez que estiveram juntos em campo, fez toda a diferença.

À entrada dos dez minutos finais, Pogba foi derrubado por Eric Dier na área e Bruno Fernandes assumiu a marcação do penálti, não tremendo na cara de Lloris.

Em cima dos 90m, novamente o médio português em destaque: em novo lance com Dier, Bruno Fernandes caiu na área, o árbitro marcou penálti… mas o VAR reverteu a decisão, o que fez com que ambas as equipas somassem um ponto na partida.

Está cada vez mais difícil o apuramento do Tottenham para Champions. São seis os pontos de diferença para Chelsea, que tem menos uma partida disputada.

Já Bruno Fernandes, continua a carregar a esperança do United. São já três golos e outras tantas assistências do português em seis jogos na Premier League.