Bruno Fernandes voltou a terminar o mês em destaque no Manchester United. O internacional português foi eleito o melhor jogador dos red devils em maio, fechando uma época de 2025/26 recheada de distinções individuais.

O capitão do United reuniu 255 mil votos dos adeptos no canal oficial do clube e somou mais um prémio a uma temporada particularmente marcante.

Antes disso, Bruno já tinha arrecadado o prémio Sir Matt Busby de Jogador do Ano, a distinção atribuída pelos companheiros de equipa e ainda os galardões de melhor jogador da época da Premier League e da Associação de Jornalistas Desportivos de Inglaterra.

Dentro de campo, o médio português voltou a ser decisivo no último mês da temporada. Bruno Fernandes chegou às 21 assistências no campeonato inglês, batendo o recorde de assistências numa temporada na competição.

Foi a terceira vez em 2025/26 que Bruno Fernandes venceu o prémio de jogador do mês no clube, depois das distinções em setembro, março e agora maio.