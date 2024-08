O Burnley contratou João Mendes, filho de Ronaldinho, mas o treinador Scott Parker já veio a público retirar pressão sobre o jovem de 19 anos, anunciando que, numa primeira fase, não vai atuar na equipa principal.

«Vemos o João como um jogador em desenvolvimento e é um projeto nesse sentido. Até agora a papelada não foi assinada, mas definitivamente há algo. Entendo o entusiasmo em torno do jogador, mas ele sabe que vem para cá para crescer, não gostaria de colocar mais pressão do que a que já existe sobre ele», destacou Scott Parker.

João Mendes começou a carreira em 2018 no Cruzeiro, aos 13 anos, onde jogou ao longo de quatro temporadas antes de ser levado, pela mão do pai, para o Barcelona, em 2023, para jogar na equipa de juniores do clube catalão, mas terminou o vínculo com o clube espanhol em junho passado.

O jovem avançado vai agora procurar relançar a carreira no Championship, com a camisola do Burnley que é um dos principais candidatos à promoção, depois de na última temporada ter terminado a Premier League no 19.º lugar.