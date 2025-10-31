Calendário apertado leva a Premier League a abdicar do «Boxing Day»
Data emblemática do futebol inglês vai contar com apenas um jogo esta temporada
Definitivamente, a tradição já não é o que era. Esta temporada, o icónico Boxing Day da Premier League vai ter apenas um jogo, anunciou a entidade organizadora da competição, que aponta à cada vez maior densidade do calendário do futebol europeu como justificação para a decisão.
Ao contrário do que vinha sendo habitual nas últimas décadas, o dia seguinte ao Natal contará com apenas uma partida na Liga inglesa, a receção do Manchester United ao Newcastle (20h00), tendo os restantes encontros da 18.ª jornada sido reagendados para os dias 27 e 28 de dezembro.
«Atualmente, existem vários desafios para a elaboração do calendário de jogos da Premier League, decorrentes da expansão das competições europeias de clubes, o que levou a uma revisão do nosso calendário nacional antes da última temporada, incluindo mudanças na Taça de Inglaterra», explicam os responsáveis da Liga inglesa.
A reformulação das competições europeias levada a cabo pela UEFA há um ano fez com que o calendário dessas provas se estenda por dez semanas, ao contrário das anteriores seis, o que tem implicação direta na gestão dos calendários dos campeonatos nacionais.
A Premier League garante que vai fazer regressar o Boxing Day já na próxima temporada, sendo que o facto de ele acontecer num sábado, dia de futebol em Inglaterra, ajuda a essa intenção.