A ausência de Cristiano Ronaldo do onze inicial do Manchester United para o encontro em Stamford Bridge, diante do Chelsea, foi a maior surpresa na ficha de jogo dos red devils. Antes do apito inicial, Michael Carrick explicou a decisão e lembrou alguns jogadores que jogaram a meio da semana e também estão no banco.

«Alguns ajustes e mudanças para refrescar as coisas, o Anthony [Martial] e o Donny [van de Beek] também [ficaram no banco]. Claro, o Cristiano talvez seja o nosso maior nome, mas é apenas uma alteração do plano de jogo. Tive uma boa conversa com ele e decidimos que hoje seria assim», afirmou aos microfones da Sky Sports.

«É apenas uma decisão na escolha da equipa. Creio que não há que fazer dramas com isto. Todos estão bem. Os jogadores que saíram do onze estão bem, incluindo o Cristiano, e estão prontos para apoiar quem está dentro de campo e para entrar em jogo, caso seja necessário para ajudar a ganhar», acrescentou.

Entre as mudanças operadas por Carrick destaca-se ainda a entrada de Bruno Fernandes para a equipa titular e com a braçadeira de capitão, isto depois de ter sido suplente utilizado no encontro da Liga Europa.