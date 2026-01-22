Casemiro ligou a contagem decrescente e anunciou que no final da temporada vai deixar o Manchester United. O internacional brasileiro vai, assim, jogar mais quatro meses em Old Trafford antes de deixar o clube no final da sua quarta temporada na Premier League.

«É preciso saber quando uma fase chega ao fim. É preciso saber dizer adeus quando sabes que vai ser recordado e respeitado para sempre», começa por escrever o médio que, além do United, tem uma longa carreira com fortes laços com o Real Madrid.

Um adeus antecipado, uma vez que Casemiro tem ainda quatro meses pela frente. «Quatro meses para dar tudo por este emblema e pelo nosso objetivo. Eterno respeito e afeto pelo Manchester United e pelos seus adeptos», escreveu ainda o jogador na mesma publicação.

Formado no São Paulo, Casemiro chegou cedo ao Real Madrid, na temporada de 2012/13 e, ao fim de duas temporadas, foi cedido ao FC Porto, por empréstimo, antes de regressar ao clube merengue onde fez mais oito temporadas consecutivas.

Chegou ao United num período conturbado, em 2022/23, mas já acumula 146 jogos e 21 golos pelo emblema inglês.