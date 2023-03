Os jogadores profissionais em Inglaterra não terão de falar ao programa Match of the Day no final dos respetivos jogos deste sábado, e a propósito do caso Lineker.

Gary Lineker, antigo futebolista inglês e apresentador do programa, foi afastado depois de ter criticado, nas redes sociais, a nova lei da imigração do Reino Unido. Em solidariedade, os colegas de painel – Ian Wright, Alan Shearer ou Micah Richards – anunciaram que não iam estar presentes no programa este sábado.

Ora, nesse sentido, os jogadores também não vão falar à BBC, anunciou esta manhã a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), e depois de alguns terem demonstrado a intenção de boicotar a estação.

«Fomos informados de que os jogadores envolvidos no jogo de hoje não serão convidados a participar de entrevistas com o Match of the Day. A PFA tem falado com membros que pretendem assumir uma posição coletiva para mostrar o seu apoio aos que optaram por não fazer parte do programa desta noite», lê-se, na nota.

«Durante essas conversas, deixámos claro que como sindicato apoiaríamos todos os membros que pudessem enfrentar consequências por optarem por não cumprir os seus compromissos de transmissão. Esta é uma decisão de bom senso que garante que os jogadores não serão colocados nessa posição», explica ainda o organismo.