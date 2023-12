Ricardo Pereira foi titular no empate a um golo do Leicester no reduto do Ipswich Town, em jogo a contar para a 24.ª jornada do Championship.

No duelo entre os dois primeiros classificados da Premier League, Stephy Mavididi inaugurou o marcador para os visitantes aos 25 minutos.

O Leicester parecia a caminho de reforçar a liderança isolada do Championship, mas aos 90+3m um autogolo infeliz de Vestergaard negou as intenções dos Foxes, que continuam com mais 6 pontos de vantagem sobre o Ipswich.