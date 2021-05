Bournemouth e Swansea colocaram-se esta noite em vantagem no play-off de subida do Championship, ao vencerem Brentford e Barnsley, respetivamente.

O emblema do Sul de Inglaterra triunfou em casa, por 1-0, com um golo à passagem do minuto 55, da autoria de Danjuma.

Já a equipa galesa venceu no terreno do Barnsley, também por 1-0, com um golo de André Ayem aos 39 minutos.

A segunda mão deste play-off joga-se no próximo sábado, dia 22 de maio.