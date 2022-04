O Fulham de Marco Silva perdeu em casa por 1-0 com o Nottingham Forest e adiou pelo menos por mais uns dias a conquista do título no Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Para garantirem matematicamente o título nesta terça-feira, a equipa londrina, que já assegurou o regresso à Premier League, precisava de vencer e esperar que o Bournemouth (2.º) perdesse. O empate também deixaria o assunto praticamente (mas não totalmente) arrumado, uma vez que a diferença entre golos marcados e sofridos (o primeiro critério de desempate) é de 60 para o Fulham e de 30 para os Cherries.

O Bournemouth, que na segunda parte perdia 3-0 na visita ao terreno do Swansea, ainda conseguiu arrancar um empate a três, mas o conjunto de Marco Silva fez pior e um único golo de Philip Zinckernagel (15 minutos) fez a diferença num jogo em que o português Fábio Carvalho voltou a ser titular nos cottagers e Cafu foi o único luso a ir a jogo do lado do Nottingham: Tobias Figueiredo e Xande Silva não saíram do banco.

Com este resultado, o Nottingham Forest está no terceiro lugar do Championship com 76 pontos - menos 11 do que o Fulham e três do que o Bournemouth, que ocupa o segundo lugar de promoção direta à Liga inglesa - e continua vivo na luta pelo regresso ao principal escalão, onde não está desde 1999.