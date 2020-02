Noite pouco positiva para os portugueses no Championship. As equipas que de jogadores lusos que estão na luta pela subida à Premier League não conseguiram ganhar e atrasaram-se por isso, numa jornada em que o líder WBA voltou a vencer.

Apesar de tudo, o Leeds de Hélder Costa, que fez os 90 minutos, conseguiu somar um ponto.

A jogar em casa do Brentford, e apesar de o guarda-redes Kiko Casilla ter cometido um erro que deu vantagem à equipa que também está em posição de acesso ao playoff de subida, o conjunto orientado por Marcelo Bielsa conseguiu empatar.

Pior sorte teve o Nottingham Forest, com Tiago Silva e Tobias Figueiredo no onze inicial – Alfa Semedo entrou na segunda parte e João Carvalho não saiu do banco.

A equipa de Nottingham perdeu em casa por 1-0 frente ao Charlton, que luta pela permanência.

Nos outros jogos do dia, o Birmingham venceu em casa do Barnsley por 1-0, o Blackburn Rovers derrotou o Hull City por 3-0, Swansea e Queens Park Rangers não saíram do nulo, enquanto Wigan e Middlesbrough empataram 2-2.