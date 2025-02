No futebol moderno, as ambições de carreira superam quase sempre o peso dos sentimentos. Mas ainda há exceções.

Em Inglaterra, John Eustace pediu ao Blackburn, em luta pela subida à Premier League, para ser negociado para o Derby County, atualmente num sufocante 21.º lugar entre 24 equipas e em sérios riscos de ser despromovido ao terceiro escalão.

Eustace já não orientou os Rovers no jogo desta quarta-feira com o WBA - vitória por 2-0 na estreia de Yuri Ribeiro pela equipa - e nesta quinta-feira a transferência foi oficializada.

«O Blackburn Rovers confirma que John Eustace deixou o cargo de treinador para assumir funções num outro clube do Championship. Estamos desapontados pela decisão que tomou numa fase crucial da época, mas compreendemos totalmente que a oportunidade de estar perto da família e de voltar a um antigo clube tiveram um grande peso nesta escolha. O clube tinha a esperança de que John continuasse até ao fim da época e desse seguimento ao trabalho fantástico que vinha a fazer, em particular depois do fortalecimento da equipa em janeiro...», pode ler-se num comunicado emitido pelo clube três vezes campeão de Inglaterra.

Natural de Solihull, cidade situada a cerca de uma hora de Derby, John Eustace, ex-médio, jogou duas vezes no Derby County: primeiro em 2008/09 e, depois, entre 2013 e 2015, quando terminou a carreira de futebolista. Regressa agora, como treinador, aos Rams, com contrato válido até 2028.