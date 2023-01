O Watford perdeu este sábado em casa do Middlesbrough, por 2-0, no jogo da jornada 29 do Championship que marcou a estreia de Henrique Araújo pela equipa dos arredores de Londres.

O avançado emprestado pelo Benfica não foi titular na formação de Slaven Bilic, mas entrou ao intervalo, numa altura em que o Boro já vencia por 2-0: Chuba Akpom e Marcus Forss marcara aos 36 e 45+3 minutos, respetivamente.

Com este resultado, o Middlesbrough sobe ao terceiro lugar da segunda divisão inglesa, precisamente por troca com o Watford.