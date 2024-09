Renovar contratos de jogadores ligados ao clube por mais alguns anos está a tornar-se moda no Chelsea.

Depois de Cole Palmer, que tinha contrato válido até 2031 e prolongou o vínculo até 2033, agora foi a vez de Nicolas Jackson.

Contratado na época passada ao Villarreal, o avançado senegalês de 23 anos assinarou à data por oito (!) temporadas e agora rubricou um novo vínculo, agora válido até 2033.

Com 17 golos apontados em todas as frentes, Jackson foi o segundo melhor marcador da equipa londrina na época passada, apenas atrás de Cole Palmer, com 25 remates certeiros. Nesta temporada leva dois golos em quatro jogos.