O Chelsea anunciou esta sexta-feira que baniu um adepto de frequentar as instalações do clube por um período de dez anos, devido a publicações antissemitas nas redes sociais. O clube adianta ainda que não vai permitir mais comentários que fomentem o ódio e a descriminação nas suas plataformas digitais.

«Toda a gente no Chelsea tem orgulho em fazer parte de um clube aberto. Os nossos jogadores, staff, adeptos e visitantes do clube são provenientes de todos os setores da sociedade, incluindo a comunidade judaica, e queremos garantir a todos que se sintam seguros, valorizados e incluídos. Não vamos tolerar qualquer comportamento dos adeptos que ameacem esse propósito», escreveu o clube num comunicado em que dá conta do resultado do inquérito que levou ao pesado castigo imposto ao adepto.

No mesmo comunicado, o clube anuncia que não vai tolerar comentários nas redes sociais contrários aos valores defendidos pelo clube. «Queremos deixar claro que não há lugar, quer no jogo, quer na sociedade, para racismo, antissemitismo, homofobia, sexismo ou qualquer outra forma de descriminação. No desporto, como na sociedade, temos de criar um ambiente nas redes sociais onde o ódio e a descriminação sejam tão inaceitáveis online como são nas ruas», escreve ainda o clube de Stamford Bridge.