Com a derrota diante do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, o Chelsea elevou para cinco o número de jogos sem somar qualquer vitória em jogos oficiais, mas somou outro registo igualmente negativo.

É que este foi o quarto encontro oficial consecutivo em que a equipa de João Félix, Enzo Fernández e companhia ficou em branco, algo que não acontecia, segundo a base de dados Opta, há 30 (!) anos.

4 - Chelsea have failed to score in four consecutive matches in all competitions for the first time since December 1993. Blank. pic.twitter.com/EHDdblMRPr