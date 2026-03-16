O Chelsea foi multado em 10,75 milhões de libras (perto de 12,4 milhões de euros) por incumprimento de regras de sustentabilidade financeira da Premier League.

Além disso, o clube londrino recebeu uma pena de proibição de contratar jogadores durante um ano. Essa pena, suspensa, será aplicada caso os Blues reincidam nos próximos dois anos.

O Chelsea foi ainda proibido de contratar jogadores para a academia nos próximos nove meses.

De acordo com a imprensa inglesa, A Premier League está a investigar pagamentos secretos realizados entre 2011 e 2018. Na altura, Roman Abramovich era o proprietário do cube. O tema voltou à tona em 2022 quando os novos donos americanos compraram o clube. Cerca de 200 mil documentos serão analisados.

Em julho de 2023, o Chelsea já havia sido multado em 8,64 milhões de libras (10 milhões de euros) pela UEFA devido a relatórios financeiros incompletos apresentados em 2018 e 2019. Pelo menos seis pagamentos suspeitos foram identificados. Os pagamentos milionários, inclusive, não constavam nas contas que o clube apresentou na época.

Em Inglaterra acredita-se, até, que as transferências investigadas possam incluir as de Eden Hazard, Samuel Eto'o e Andreas Christiansen.

Os clubes ingleses, recorde-se, são obrigados a fornecer à Federação Inglesa de Futebol e à Premier League informações financeiras precisas todos os anos.

Aos quadros do Chelsea pertencem três portugueses. Pedro Neto e Dário Essugo fazem parte do plantel da presente temporada. Já Geovany Quenda, contratado ao Sporting, junta-se ao clube londrino em julho de 2026.