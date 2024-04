Depois de mais um tropeção do Manchester United na Liga inglesa, agora diante do Bournemouth (2-2), Erik Ten Hag teve de enfrentar as perguntas dos jornalistas e o incómodo com a última pergunta foi indisfarçável.

Um jornalista questionou o técnico dos Red Devils sobre o risco de terminar a época abaixo do sétimo lugar, o que seria a pior classificação da história do clube na Premier League.

«Não comento essa pergunta. Não é importante nesta altura», disse enquanto já estava a levantar-se para deixar a sala de imprensa.

Há dias, Ten Hag disse numa entrevista que estava confiante no futuro. «Até em Manchester o sol aparece», brincou.

Quem continua sem brilhar é o Manchester United, que foi ultrapassado pelo Newcastle e está a mais de 20 pontos do topo da Premier League.