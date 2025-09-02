A eliminação do Manchester United frente ao modesto Grimsby Town foi um resultado histórico para o clube da quarta divisão inglesa.

No entanto, nem tudo o que saiu do triunfo nos penáltis foi positivo. Esta terça-feira, a English Football League (EFL), organismo que tutela as competições profissionais em Inglaterra à exceção da Premier League, lançou um comunicado no qual indica uma multa no valor de cerca de 23 mil euros devido à utilização de um jogador inelegível.

O atleta em causa trata-se do médio queniano Clarke Oduor que entrou na partida aos 73 minutos e curiosamente até falhou a única grande penalidade do Grimsby Town no desempate do encontro. Segundo o comunicado, o jogador foi inscrito na véspera do encontro um minuto depois do prazo exigido pelas regras da competição.

O Grimsby Town verificou o erro no dia seguinte e o próprio clube comunicou o sucedido à EFL, algo que pode ter atenuado a multa dado que cerca de 11.500 euros foram aplicados sob pena suspensa até ao final da presente temporada.

«Após uma análise abrangente de todas as provas e considerando decisões anteriores tomadas em relação a infrações na Taça da Liga, o Conselho determinou que a aplicação de uma multa seguia o precedente. O Conselho observou ainda que a não conformidade do clube não foi deliberada, sem intenção de enganar ou induzir em erro. Desde então, o clube implementou várias medidas para evitar que ocorrências semelhantes se repitam no futuro», pode ler-se no comunicado.

De recordar, o Grimsby Town eliminou o Manchester United por 12-11 nas grandes penalidades após um empate a dois golos no tempo regulamentar.