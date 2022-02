Antonio Conte, treinador do Tottenham, manifestou-se surpreendido com o regresso de Christian Eriksen à Premier League, através do Bretford, e abriu desde já as portas dos Spurs a um eventual regresso do internacional dinamarquês que deixou marca forte no clube londrino.

Foi o treinador italiano que levou Eriksen para o Inter Milão, em janeiro de 2020, e os dois juntos acabaram por sagrar-se campeões de Itália na última temporada. O clube italiano acabou por libertar o jogador depois da paragem cardíaca que marcou o início do Euro2020, o ano passado.

Eriksen não baixou os braços, esteve a treinar no Ajax e, na reabertura de mercado, assinou pelo Brentford onde já está a treinar.

«Seria muito bom para mim poder voltar a contar com ele, seria muito bom voltarmos a trabalhar juntos. Sou a primeira pessoa a ficar contente por vê-lo de volta aos relvados porque passámos um bom tempo juntos no Inter. Ganhámos o campeonato e fizemos duas boas épocas juntos. Desejo-lhe o melhor para o futuro e nunca se sabe o que pode acontecer», começou por destacar Antonio Conte em conferência de imprensa.

Eriksen é um jogador querido no Tottenham onde cumpriu 305 jogos e marcou 69 golos, desde que foi contratado ao Ajax em agosto de 2013. Por coincidência, Conte encontrou Eriksen no hotel onde os dois estão hospedados, em Londres. «Tive sorte porque o encontrei no domingo e foi muito bom falar com ele. Gostei muito de o ver com a família. Honestamente, fiquei surpreendido com a situação porque, na minha cabeça, achei que o Christian ia precisar de mais tempo para voltar a jogar em Inglaterra», destacou.

A conversa foi curta, mas Conte e Eriksen falaram sobre a possibilidade de voltarem a trabalhar juntos...no Tottenham. «Uma coisa é certa, o Eriksen faz parte da história do Tottenham. Voltar aqui seria uma boa oportunidade para ele, para mim e para o clube. Ele agora assinou pelo Brentford, foi apenas por seis meses, vamos ver o que acontece», acrescentou ainda.