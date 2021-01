O Aston Villa encerrou o seu centro de estágios devido a vários casos positivos do novo coronavírus detetados na equipa principal, anunciou esta quinta-feira o emblema de Birmingham.

Em comunicado, o atual oitavo classificado da Premier League explicou que optou por fechar o Bodymoor Heath, o seu centro de estágios, e que todos os treinos estão cancelados, desde as equipas de formação até à principal.

«Um grande número de jogadores de primeira equipa e membros da equipa técnica tiveram testes positivos na segunda-feira e imediatamente entraram em isolamento. Uma nova ronda de testes resultou esta quinta-feira em mais casos positivos», lê-se numa nota publicada no site oficial do Aston Villa.

Esta sexta-feira, o Aston Villa deveria receber o Liverpool, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Os dois clubes, a federação inglesa e a Premier League estão em conversações para tentar arranjar uma solução para esse encontro.

Na terça-feira, a Premier League anunciou que um número recorde de quarenta jogadores e membros das equipas técnica tinha acusado positivo última ronda de testes.

