O Aston Villa multou Jack Grealish por não ter cumprido a determinação do governo inglês para as pessoas ficaram em casa. O clube manifestou-se «desiludido» com a atitude do capitão de equipa que já assumiu que cometeu um erro «desnecessário».

O clube recorda que as indicações dadas pelo governo são «claras» e «aplicáveis a todos». O jogador está sob a alçada disciplinar do clube e o valor da multa será entregue ao Hospital Universitário de Birmingham.