O jogo entre o Tottenham e o Brighton, da liga inglesa, teve de ser adiado devido ao elevado número de casos de covid-19 no clube inglês.



A nova data para o jogo não foi revelada, mas a Premier League diz em comunicado que a decisão levou em conta, antes de mais nada, «a saúde dos jogadores e das equipas técnicas». O jogo entre os Spurs e o Rennes, da Liga Europa, também já tinha sido adiado pela UEFA.



O jogo é relativo à 16ª jornada da liga inglesa estava marcado para domingo, 12 de dezembro, no estádio do Brighton.