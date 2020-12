As competições de futebol feminino em Inglaterra registaram um recorde de 32 casos de infeção por covid-19 entre 14 e 20 de dezembro, precisamente o período no qual foi descoberta uma nova variante do vírus, revelou a Federação inglesa esta quarta-feira.

O organismo informou que foram efetuados 864 testes e que nunca desde o início deste procedimento, em julho passado, haviam sido diagnosticados tantos novos casos: o máximo até agora na Superliga feminina e Championship feminina ocorreu na semana de 19 e 25 de outubro, com dez casos positivos.

Recorde-se que mais de 30 países há proibiram viagens do Reino Unido devido ao risco da nova estirpe do vírus, que é mais contagiosa.