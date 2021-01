A Liga inglesa comunicou que foram detetados 40 novos casos positivos de covid-19 nas rondas de testes realizadas entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, altura em que foram adiados três jogos.

Apesar dos números mais elevados em comparação com os que se se haviam registado nas semanas anteriores, a Premier League passou uma mensagem de segurança. «Com números baixos de testes positivos na esmagadora maioria dos clubes, a Liga mantém a confiança nos protocolos relacionados com a covid-19, totalmente apoiados pelo Governo, para que permitam a realização dos jogos como calendarizados», pode ler-se na nota.

Além do jogo do Tottenham de José Mourinho com o Fulham, também o Everton-Manchester City e o Aston Villa-Newcastle foram adiados.