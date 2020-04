Um dia depois do Liverpool ter anunciado um lay-off para o staff do clube, o Manchester City anunciou que não vai enveredar por esse caminho e garante o pagamento dos salários dos seus funcionários sem recorrer a ajudas do Estado.

O campeão inglês em título, propriedade do xeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan, enviou um mail aos seus funcionários a garantir que os respetivos salários estão protegidos e que vão ser pagos na integra. «Podemos confirmar, por decisão do presidente [Khaldonn Al Mubarak] e da direção a semana passada, que o Manchester City não vai aderir ao plano do Governo de defesa do emprego», destaca o City.

O clube diz ainda que está «determinado» em manter todos os empregos e, ao mesmo tempo, «apoiar a comunidade neste momento exigente para toda a gente».