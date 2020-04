O número de óbitos devido à pandemia da covid-19 no Reino Unido subiu para 18.738 após o registo de mais 616 vítimas nas últimas 24 horas, segundo informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde britânico.

O número total de casos de contágio no país, contabilizado até às 9h00, é agora de 138.078, mais 4.583 do que no dia anterior, referiu a mesma fonte.

Um dos dados mais preocupantes está relacionado com a taxa de letalidade da doença. Segundo o último balanço, a percentagem fixa-se nos 13,6 por cento, sendo uma das taxas mais altas em todo o mundo.

