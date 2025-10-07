Crise no Man. United: colegas de Amorim vão ter de lavar os próprios equipamentos
Falta de calções e chuteiras compradas em cima da hora do jogo são outros dos problemas motivados pelos cortes de Jim Ratcliffe, dono do clube britânico
Mais problemas descobertos no Manchester United. Depois de esta segunda-feira ter sido divulgado que havia ratos em Old Trafford, agora os problemas envolvem questões financeiras.
O regime de contenção orçamental implementado por Jim Ratcliffe no Manchester United está a provocar consequências visíveis nas infraestruturas do clube. De acordo com o The Athletic, as condições na academia, construída em 2002 e renovada pela última vez em 2017, têm vindo a deteriorar-se nos últimos meses, levando a queixas internas e episódios caricatos.
Entre os problemas relatados estão casas de banho que ficam dias sem limpeza, caixotes do lixo por esvaziar, zonas dos campos desgastadas, cheias de lixo e sinais exteriores a perder cor. A falta de pessoal de manutenção é apontada como principal causa para o cenário atual.
As medidas de contenção atingem também o dia a dia dos profissionais. Todos os elementos que usam o fato de treino oficial do clube — como treinadores da formação e analistas da equipa principal — passaram a ter de lavar o próprio equipamento. A regra não se aplica, no entanto, aos jogadores nem à equipa técnica liderada por Ruben Amorim.
A escassez de recursos também esteve na origem de um momento insólito no mês passado: num jogo dos sub-13 do United frente ao Everton, em Carrington, casa da formação dos red devils, o clube não tinha meias nem calções suficientes para os seus jovens jogadores. A solução foi pedir emprestado ao adversário, levando a que a equipa jogasse com equipamento com o emblema dos toffees.
Pouco tempo antes, a equipa feminina também enfrentou dificuldades logísticas. Na Noruega, para um jogo de qualificação da Liga dos Campeões frente ao SK Brann, várias chuteiras desapareceram durante o transporte, algo que foi atribuído ao «esquecimento».
A solução passou por uma corrida de última hora a uma loja local, em Bergen, onde foram comprados 15 pares de botas e 20 conjuntos de caneleiras, a menos de três horas do início da partida.
Além de Carrington, outras instalações ligadas à formação — como o The Cliff e Littleton Road, em Salford — mostram sinais claros de abandono. Estas infraestruturas recebem atualmente apenas os escalões mais jovens, sem investimentos significativos.