Mais problemas descobertos no Manchester United. Depois de esta segunda-feira ter sido divulgado que havia ratos em Old Trafford, agora os problemas envolvem questões financeiras.

O regime de contenção orçamental implementado por Jim Ratcliffe no Manchester United está a provocar consequências visíveis nas infraestruturas do clube. De acordo com o The Athletic, as condições na academia, construída em 2002 e renovada pela última vez em 2017, têm vindo a deteriorar-se nos últimos meses, levando a queixas internas e episódios caricatos.

Entre os problemas relatados estão casas de banho que ficam dias sem limpeza, caixotes do lixo por esvaziar, zonas dos campos desgastadas, cheias de lixo e sinais exteriores a perder cor. A falta de pessoal de manutenção é apontada como principal causa para o cenário atual.

As medidas de contenção atingem também o dia a dia dos profissionais. Todos os elementos que usam o fato de treino oficial do clube — como treinadores da formação e analistas da equipa principal — passaram a ter de lavar o próprio equipamento. A regra não se aplica, no entanto, aos jogadores nem à equipa técnica liderada por Ruben Amorim.

A escassez de recursos também esteve na origem de um momento insólito no mês passado: num jogo dos sub-13 do United frente ao Everton, em Carrington, casa da formação dos red devils, o clube não tinha meias nem calções suficientes para os seus jovens jogadores. A solução foi pedir emprestado ao adversário, levando a que a equipa jogasse com equipamento com o emblema dos toffees.

Pouco tempo antes, a equipa feminina também enfrentou dificuldades logísticas. Na Noruega, para um jogo de qualificação da Liga dos Campeões frente ao SK Brann, várias chuteiras desapareceram durante o transporte, algo que foi atribuído ao «esquecimento».

A solução passou por uma corrida de última hora a uma loja local, em Bergen, onde foram comprados 15 pares de botas e 20 conjuntos de caneleiras, a menos de três horas do início da partida.

Além de Carrington, outras instalações ligadas à formação — como o The Cliff e Littleton Road, em Salford — mostram sinais claros de abandono. Estas infraestruturas recebem atualmente apenas os escalões mais jovens, sem investimentos significativos.