Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia nas redes sociais ao lado de Tom Brady, lenda do futebol americano que, no sábado à noite, este em Old Trafford a assistir ao Manchester United-Tottenham, que ficou marcado por um hat-trick do internacional português.

«É sempre um prazer e um privilégio trocar alguns pensamentos e ideias com outro GOAT [Gret off all times/melhor de todos os tempos]», escreveu o avançado.

Foi nesse mesmo jogo que Cristiano Ronaldo se tornou no melhor marcador de todos os tempos, com Tom Brady, vencedor do Superbowl por sete vezes, a assistir nas bancadas.

De resto, Brady respondeu ao avançado do United. «O prazer foi nosso. Três golos, uma vitória e muita gentileza com os meus dois rapazes [filhos]», escreveu em inglês, antes de terminar em português, ele que é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen: «Muito obrigado, meu amigo.»

