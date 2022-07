Cristiano Ronaldo voltou a jogar este domingo com a camisola do Manchester United, em Old Trafford, num jogo de preparação frente aos espanhóis do Rayo Vallecano (1-1), e, no final do jogo, recorreu às redes sociais para dizer que está «feliz por estar de volta».

Depois de muitos rumores e de muita especulação, que apontavam para a saída do internacional português do Manchester United, Cristiano Ronaldo regressou a tempo do último «teste» da pré-temporada.

«Feliz por estar de volta», escreveu o internacional português na sua página pessoal no Instagram.