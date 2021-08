Cristiano Ronaldo vai voltar ao Manchester United, mas, muito provavelmente, não vai usar o número que sempre usou no clube inglês e que é imagem de marca do madeirense.

A camisola número 7 está 'ocupada' por Edinson Cavani e a não ser que algo de extraordinário aconteça, será o uruguaio a ficar o mítico 'jersey' do United, uma vez que Cavani já foi inscrito na Premier League e esta não permite uma troca: para tal suceder, seria necessário conceder uma permissão especial, o que nunca aconteceu na história da liga.

Assim, restam a Cristiano algumas opções, uma delas com ligação ao Sporting.

Quando em 2003 chegou ao Manchester United, Cristiano Ronaldo pensou ser o número 28, o mesmo que usara de leão ao peito. Alex Ferguson tinha outras ideias e deu-lhe a sete. Ora, 28 é, precisamente, um dos números disponíveis ainda no plantel dos 'red devils' e um dos quatro números que o português usou na carreira: para além do 28 do Sporting, jogou com o 9 no Real Madrid e o 17 na seleção.

Mas há mais.

O 12 foi durante muito tempo de Chris Smmaling, que saiu em definitivo para a Roma em 2020. Há ainda o 15, depois de Andreas Pereira ter saído para o Flamengo e o 24, um número que quando Cristiano Ronaldo jogou pelo United era do escocês Darren Fletcher.

Depois, há então o 28 e acima dos 30 há várias opções, sendo que o 31 e o 34, por exemplo, estão ocupados por Nemanja Matic e Donny van de Beek.