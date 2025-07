O Crystal Palace vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) depois de ter sido despromovido pela UEFA da Liga Europa para a Liga Conferência, alegadamente, por violação dos regulamentos de propriedade, uma vez que o empresário norte-americano John Textor, proprietário do Olympique Lyon, também detém uma participação no clube da Premier League.

O Crystal Palace tinha garantido uma qualificação histórica para a Liga Europa ao vencer, em maio passado, a Taça de Inglaterra, mas acabou por perder o lugar para o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo devido ao alegado conflito de multipropriedade, uma vez que o Lyon também está qualificado para a Liga Europa.

O Palace, entretanto, já tinha anunciado que já tinha uma promessa de compra de Robert Wood Johnson, co-proprietário dos New York Jets, em relação à parte detida por John Textor, através da Eagle Football Holding, mas essa transação está ainda sujeita a aprovação da parte da Premier League.

«É claro e está à vista de todos que não fizemos parte de uma operação multiclube, nem nunca fizemos. Além disso, com o processo de venda das ações da Eagle Football Holding a Woody Johnson restam zero possibilidades de um conflito de interesses quando a competição começar», sustentou Steve Parish, o presidente do Crystal Palace.

O Tribunal Arbitral do desporto já confirmou, entretanto, que recebeu o recurso apresentado pelo Crystal Palace.