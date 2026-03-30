Marc Cucurella não escondeu que um eventual regresso ao Barcelona seria um cenário a considerar, embora sublinhe que, para já, não pensa no futuro e mantém o foco no presente com o Chelsea e na seleção espanhola.

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao clube onde fez parte da formação, o lateral-esquerdo foi direto.

«Está claro que, se essas situações chegam, são difíceis de rejeitar, mas teria de pensar bem», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao particular da Espanha frente ao Egito.

Ainda assim, Cucurella fez questão de salientar que uma decisão dessa dimensão não dependeria apenas de si.

«No final, não sou só eu. Também tenho de pensar na minha família e decidir, entre todos, o que é melhor para nós», acrescentou.

O internacional espanhol, que cumpre a quarta temporada em Londres, preferiu não alimentar cenários, reforçando que a sua prioridade é o presente.

«Agora mesmo não estou a pensar nisso. Se acontecer, acontecerá, e depois veremos a decisão a tomar», concluiu o jogador de 27 anos.

Pelos blaugrana, Cucurella chegou a estrear-se na equipa principal na Taça do Rei, frente ao Murcia, em 2024, antes de seguir para Inglaterra. Esta temporada leva 41 jogos pelo Chelsea, tendo faturado um golo e assistido por três ocasiões.